Σαούλ - Τσέλσι: Ο αιματηρός εφιάλτης και η ελπίδα αναγέννησης στο Λονδίνο

Από την εγχώρια αμφισβήτηση προς την ανοίκεια ελπίδα. Ο Σαούλ αφήνει την Ατλέτικο για τη νέα... γη της Επαγγελίας στο Λονδίνο, αναζητώντας το ολικό restart στην πολύκροτη καριέρα του.

Γράφει ο Νίκος Κικίδης

«Μπαμπά μην ανησυχείς. Είμαι ταύρος, μπορώ να τα καταφέρω». Εκείνος τον κοίταξε με δυσπιστία. Το νεφρό του είχε καταστραφεί ολοσχερώς στο ματς κόντρα στην Λεβερκούζεν μετά από σύγκρουση με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και παρά τις προτροπές των γιατρών, ο Σαούλ παρέμενε ανένδοτος. «Αφαιρέστε το, μπορώ να αγωνίζομαι και με ένα νεφρό». Αυτή η απροσδιόριστη δίψα του για επιστροφή άνευ όρων, εκείνο το... βαυκάλημα προς τον ίδιο του τον εαυτό πως το χειρουργείο ήταν η καλύτερη λύση, τελικά έφεραν την καριέρα του Ισπανού ένα βήμα πριν το έρεβος της απόλυτης καταστροφής.



Μια στιγμή όμως αρκούσε για να τα αλλάξει όλα. Η προσωπική κατάθεση ψυχής από το δεξί χέρι του Ντιέγκο Σιμεόνε, Χερμάνο Μπούργκος, έλουσε επιτέλους με φως τους ενδοιασμούς και τις αμφιβολίες. Άλλωστε ο πρώην κίπερ της Ατλέτικο τον καταλάβαινε καλύτερα από τον καθένα. Η περιπέτεια που είχε με τον καρκίνο πίσω στο 2003 τον χορήγησε με τα απαραίτητα υλικά, προκειμένου να ενορχηστρώσει τον κρίσιμο λόγο που θα άλλαζε άρδην κατεύθυνση στην φαινομενικά ειλημμένη απόφαση του Σαούλ. «Τότε κατάλαβα» ήταν η αφοπλιστική απάντηση του νεαρού χαφ της Ατλέτικο, όταν ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο που είχε η συζήτηση με τον Μπούργκος στην οριστική του απόφαση. Η συνέχεια, πάντως, δεν ήταν εύκολη. Καθετήρας, αβάσταχτοι πόνοι, αιματουρία και ένα ποδοσφαιρικό μέλλον που έμοιαζε δυσοίωνο.

Όπως έγραφε και ο Σαίξπηρ στον Μάκβεθ: «Όλα τα άσχημα του χρόνου έρχονται μαζί σαν τάγματα και όχι μεμονωμένα σαν τους κατασκόπους». Ο Σαούλ όμως πάλεψε, δεν υπέκυψε στα τραύματα. Κατάφερε να τιθασεύσει τους πόνους, τους περιορισμούς που του έθεσε σαν προδοσία το ίδιο του σώμα. Ο σοβαρός τραυματισμός πίσω στο 2015 πλέον αποτελεί οδυνηρή ανάμνηση, όμως αυτή τη φορά ο 26χρονος καλείται να διαχειριστή μια ακόμη βαθιά ψυχολογική πληγή.

«Ο Σαούλ πήρε την απόφαση να αποχωρήσει γιατί δεν αγωνιζόταν στη θέση που ήθελε» εξηγούσε στο... απολογητικό του διάγγελμα ο πρόεδρος της Ατλέτικο, Ενρίκε Θερέθο, μια μέρα την εκπνοή των μεταγραφών. Ένας από τους πιο προσφιλείς «μαχητές» για τη μαδριλένικη εξέδρα, ο πιτσιρικάς που χλευάστηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ατλέτικο και χρόνια μετά γελούσε σκωπτικά προς τη Βασίλισσα με το Ροχιμπλάνκο σήμα στη φανέλα, μόλις είχε βάλει την υπογραφή του στην οριστικοποίηση του διαζυγίου.

Παρά το γραφειοκρατικό θρίλερ που κινδύνεψε να βάλει από νωρίς τέλος σε μια από τις πιο απροσδόκητες μεταγραφές της σεζόν, το deal τελικά ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο Σαούλ ανήκει πλέον στην οικογένεια της Τσέλσι και καλείται να αποδείξει στα αγγλικά γήπεδα πως παραμένει στην ελίτ. Και η αλήθεια είναι πως επέλεξε το καλύτερο μέρος για να το πετύχει.

Στο Λονδίνο ο Σαούλ έχει την ευκαιρία να πετύχει τη δική του... αναγέννηση. Απελευθερωμένος από τα ανθρωποφάγα media της πατρίδας του, ο 26χρονος χαφ μπορεί να διατελέσει κρυφό άσο στα χαρτιά του Τούχελ, ο οποίος εκ των πραγμάτων λατρεύει να συνεργάζεται με ποδοσφαιριστές που μπορούν να αναλάβουν αξιέπαινα το ρόλο του μπαλαντέρ. Όντας ένας σύγχρονος μέσος που μπορεί να ανταπεξέλθει με περίσσια ευκολία τόσο στα ανασταλτικά, όσο και στα δημιουργικά του καθήκοντα, ο Σαούλ φαντάζει ως ιδανική προσθήκη στους πρωταθλητές Ευρώπης. Ασυναγώνιστος στον αέρα (97/99 κερδισμένες μονομαχίες στην περσινή σεζόν), άριστος στο διάβασμα του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα σου δίνει την εντύπωση πως τα τρεξίματά του μπορούν να διαρκέσουν εις το... διηνεκές. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε, ο Ισπανός παραμένει ένας αεικίνητος χαφ, ο οποίος δύναται να αποτελέσει μετρονόμο και συνάμα... καταστροφέα της ανάπτυξης του αντιπάλου.

