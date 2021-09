Παίκτης της Μίντλεσμπρο κατηγορείται από την FA για tweet που είχε κάνει πριν από 10 χρόνια (pic)

Ο αμυντικός της Μίντλεσμπρο, Μαρκ Μπόλα, κατηγορείται από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας, για ένα tweet που ανήρτησε όταν ήταν μόλις 14 ετών, πριν από σχεδόν 10 χρόνια.

Ο νεαρός αριστερός οπισθοφύλακας της Μίντλεσμπρο, Μαρκ Μπόλα, κατηγορείται από την FA για μια ανάρτηση που είχε κάνει πριν από 10 χρόνια, όταν ήταν στο 14ο έτος της ηλικίας του.

Συγκεκριμένα, η FA ισχυρίζεται ότι ο νεαρός Άγγλος αμυντικός, είχε κάνει μια ανάρτηση στο Twitter, η οποία αφορούσε τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ο Μαρκ Μπόλα, ενημερώθηκε για την στάση της FA απέναντι του κι αναμένεται να να ακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή να τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών.

«Η ανάρτηση αυτή, είναι προσβλητική, ακατάλληλη και τέτοιες τοποθετήσεις προσβάλλουν το ποδόσφαιρο, καθώς παραβιάζουν τους κανονισμούς και το νόμο Ε3.1 της FA. Να προστεθεί, πως αυτή η τοποθέτηση αποτελεί «σοβαρή παραβίαση» που αναφέρεται και στο Ε3.2 της FA, καθώς αναφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο ποδοσφαιριστής έχει προθεσμία έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2021 για να απαντήσει στην επιστολή μας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της FA.

Our national team is getting racially abused but instead of assisting in any investigations you’re disciplining Marc Bola for something he said at 13/14 https://t.co/70tYXehuHU