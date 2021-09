Μουρίνιο σε Τσάκα: «Κάνε το εμβόλιο για να είσαι ασφαλής» (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο συμβούλεψε τον Γκρανίτ Τσάκα - με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Ελβετού - να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Η ελβετική ομοσπονδία αποκάλυψε την Πέμπτη (2/9) ότι ο Γκρανίτ Τσάκα αρνήθηκε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού λίγες μέρες προτού βρεθεί θετικός στη νόσο. Ο Ζοζέ Μουρίνιο σχολίασε την τελευταία χρονικά ανάρτηση του 28χρονου Ελβετού μέσου της Άρσεναλ - άλλωστε επιχείρησε να τον αποκτήσει για λογαριασμό της Ρόμα στη θερινή μεταγραφική περίοδο - και τον συμβούλεψε να εμβολιαστεί.

«Κάνε το εμβόλιο Γκρανίτ για να είσαι ασφαλής», ήταν το περιεχόμενο του σχολίου του 58χρονου Πορτογάλου προπονητή των Τζαλορόσι.

