Η Άρσεναλ χρειάστηκε να παίξει ένα ημίχρονο για να διαλύσει τη Φούλαμ με 3-0 και με πρωταγωνιστές το δίδυμο Γιόκερες - Σάκα ξέφυγε προσωρινά στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Άρσεναλ είναι διατεθειμένη να το πάει μέχρι τέλους! Οι Gunners συνήλθαν από τις απανωτές ήττες που μετέτρεψαν σε θρίλερ το τελευταίο σπριντ του πρωταθλήματος και συνεχίζουν να μεταφέρουν πίεση στη Σίτι. Με τους Γιόκερες και Σάκα σε μεγάλη μέρα, η Άρσεναλ νίκησε άνετα με 3-0 τη Φούλαμ και ξέφυγε στο +6 στην κορυφή, αλλά με δυο ματς περισσότερα από τους Citizens.

Γιόκερες - Σάκα σε μεγάλα κέφια

Η ομάδα του Αρτέτα μπήκε με φόρα στο ματς, απείλησε για πρώτη φορά στο 3΄με άστοχο σουτ του Τροσάρ και τελικά προηγήθηκε στο 10΄. Ο Σάκα απέφυγε τον αντίπαλό του από δεξιά κι έκανε τη χαμηλή μπαλιά προς την καρδιά της άμυνας, με τον Γιόκερες να σκοράρει με προβολή σε κενό τέρμα! Οι Gunners ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο πρώτο μέρος κι έψαχνα με λύσσα το δεύτερο γκολ, το οποίο άγγιξαν στο 27΄σε ανεπανάληπτη διπλή ευκαιρία.

Ο Λένο ωστόσο σε πρώτη φάση νίκησε τον Γιόκερες από κοντά με τα πόδια, ενώ στην επαναφορά ο Σάκα σημάδεψε δίπλα από το δοκάρι. Στιγμές αργότερα ο Καλαφιόρι σκόραρε με κεφαλιά, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ιταλού μετά από έλεγχο στο VAR. Όλα έδειχναν πάντως ότι το 2-0 ήταν θέμα χρόνου, με την Άρσεναλ τελικά να ξεσπά προς το φινάλε του ημιχρόνου.

Αρχικά στο 40΄ο Σάκα υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή κι από δύσκολη θέση νίκησε τον Λένο στην κλειστή του γωνία για να διπλασιάσει τα τέρματα των γηπεδούχων, οι οποίοι φύλαγαν ένα ακόμη πριν το ημίχρονο. Στην τελευταία φάση ο Τροσάρ πάτησε περιοχή κι έκανε τη γλυκιά σέντρα για τον Γιόκερες, ο οποίος με πίσω βήματα πήρε την κεφαλιά για το 3-0.

«Χειρόφρενο» μετά την ανάπαυλα

Με το σκορ στο 3-0 και με τη ρεβάνς κόντρα στην Ατλέτικο ενόψει, η Άρσεναλ τράβηξε χειρόφρενο στο β΄μέρος. Από την πλευρά της η Φούλαμ προσπάθησε να μπει με φόρα μετά την ανάπαυλα και απείλησε με ένα μακρινό σουτ του Χιμένες στο 50΄, αλλά μέχρι εκεί. Έπρεπε να περάσουν είκοσι λεπτά για την επόμενη φάση, όταν ο Ράγια απέκρουσε το δυνατό σουτ του Καστάνιε. Στο 81΄η Άρσεναλ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο και άγγιξε το 4-0, όμως Λένο και οριζόντιο δοκάρι σταμάτησαν την κεφαλιά του Καλαφιόρι στην τελευταία φάση του αγώνα.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ (83΄Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Λιούις-Σκέλι, Ράις (64΄Θουμπιμέντι), Τροσάρ, Σάκα, Έζε (79΄Ντάουμαν), Γιόκερες (64΄Γκαμπριέλ Ζεσούς)

Φούλαμ (Μάρκο Σίλβα): Λένο, Καστάνιε, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Ρόμπινσον, Λούκιτς, Ριντ (64΄Κέρνι), Γουίλσον (64΄Μπομπ), Σμιθ-Ρόου (78΄Ασάρε), Τσουκουέζε (64΄Κινγκ), Χιμένες (73΄Ροντρίγκο Μουνίθ)

