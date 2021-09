Χαμπίμπ για Ρονάλντο: «Μου είχε πει ότι θα πάει στην Γιουνάιτεντ εδώ κι ένα μήνα» (pic)

Ο Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ αποκάλυψε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο του είχε πει εδώ κι ένα μήνα ότι θα επιστρέψει στην Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.

Πριν από μερικές ημέρες οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά την ανακοίνωση της Γιουβέντους, επισημοποίησαν τη συμφωνία τους με τον 36χρονο επιθετικό για τα επόμενα δύο χρόνια και οψιόν για ένα επιπλέον έτος.

Ετσι ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στο «Ολντ Τράφορντ» και θα αγωνίζεται φορώντας τη φανέλα με το νούμερο «7» στην πλάτη του.

Η επιστροφή του Πορτογάλου στη «Γιουνάιτεντ» προκάλεσε μεγάλο σοκ για πολλούς αφού συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με τη μετακίνησή του στην Μάντσεστερ Σίτι, αλλά ο Χαμπίμπ ήξερε εξ αρχής ότι θα επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του.

«Πριν από ένα μήνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μου είπε ότι θα πήγαινε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Περίμενα αυτή τη συμφωνία να πραγματοποιηθεί. Νομίζω ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πιο κατάλληλη για αυτόν από τη Γιουβέντους. Για μένα, η συγκεκριμένη μεταγραφή δεν ήταν έκπληξη», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην αθλητής του UFC, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ στο RT News.

Khabib Nurmagomedov: “A month ago, he [Cristiano Ronaldo] told me that he was moving to Manchester United. I expected this deal to take place. I think that Manchester United is more suitable for him than Juventus. For me, the move was not a surprise.” [@rsportru] pic.twitter.com/KnF3tfeqT9