Κριστιάνο Ρονάλντο: Εισιτήρια μέχρι και 3000 ευρώ για το ντεμπούτο του με τη Γιουνάιτεντ (pics)

Χαμός επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να παρακολουθήσουν από κοντά την επιστροφή του CR7 στο «Όλντ Τράφορντ», με ορισμένες ιστοσελίδες να κοστολογούν τα «μαγικό χαρτάκι» περί τα 3000 ευρώ!

Χιλιάδες ευρώ για ένα εισιτήριο...

Η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μάντσεστερ έχει σημάνει τρέλα μέσα στις τάξεις των φιλάθλων των Κόκκινων Διάβολων και ορισμένες ιστοσελίδες μεταπώλησης έχουν βρει πρόσφορο έδαφος για να πλουτίσουν.

Συγκεκριμένα, οι τιμές εισιτηρίων για τον επικείμενο αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Νιούκαστλ στις 11 Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει να αγγίζουν μέχρι και τα 3000 ευρώ, δεδομένου και του πιθανού ντεμπούτου του Πορτογάλου αστέρα μπροστά στο κοινό του «Όλντ Τράφορντ» έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια.

🚨⚽️ | NEW: Resale websites are selling Manchester United vs Newcastle tickets for £2,500



Via @thetimes