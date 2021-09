Ρονάλντο για Φέργκιουσον: «Είναι σαν πατέρας μου στο ποδόσφαιρο» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τον οποίο και αποθέωσε.

Με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αγωνίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Οι «κόκκινοι διάβολοι» κατέβαλαν το ποσό των 15+8 εκατομμυρίων στην Γιουβέντους προκειμένου να τον κάνουν και πάλι δικό τους.

Μεγάλο ρόλο στην επιστροφή του Ρονάλντο στη Γιουνάιτεντ έπαιξε η επαφή που είχε σήμερα με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια στην πρώτη του συνέντευξη στην κάμερα του καναλιού της νέας του ομάδας.

«Όπως όλοι ξέρουν πως όταν ήμουν 18 και υπέγραψα στην Γιουνάιτεντ, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν το κλειδί σε αυτή την μεταγραφή. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας κι έπαιξα εναντίον της Γιουνάιτεντ. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι σαν πατέρας μου στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου δίδαξε πολλά πράγματα και κατά τη γνώμη μου είχε μεγάλο ρόλο στην μεταγραφή μου στην Γιουνάιτεντ, λόγων των καλών σχέσεων που έχουμε, κρατάμε επαφές και είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Μου αρέσει πολύ και ήταν το κλειδί για να υπογράψω στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 36χρονος αστέρας.

🚨 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗜𝗘𝗪 💬



The Q&A you've all been waiting for: over to you, @Cristiano...#MUFC | #RonaldoReturns