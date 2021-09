Έβερτον: Ξανά στην Premier League ο Ροντόν

Ο Σάλομον Ροντόν θ' αγωνιστεί ξανά στην Premier League για τα επόμενα 2+1 χρόνια, αφού έμεινε ελεύθερος από την Dalian Professional και επιστρέφει στο Νησί.

Ο Βενεζουελάνος επιθετικός έπειτα από μια διετία επιστρέφει στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Η Dalian Professional τον άφησε ελεύθερο κι εκείνος υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών με την Έβερτον του Ράφα Μπενίτεθ.

Η Premier League κάθε άλλο παρά άγνωστη του είναι, από τη στιγμή που έχει βρεθεί και στις Νιούκαστλ και Γουέστ Μπρομ στο πρόσφατο παρελθόν.

