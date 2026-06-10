Έβερτον: Πρέπει να δώσει αποζημίωση 40,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπέρνλι
Βαθιά στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλει το χέρι η Έβερτον, όμως όμως για να αποκτήσει κάποιον ποδοσφαιριστή. Η Premier League βλέπετε αποφάσισε πως τα Ζαχαρωτά πρέπει να αποζημιώσουν την Μπέρνλι με το ποσό-μαμούθ των 35 εκατομμυρίων λιρών (40,58 εκάτ. σε ευρώ), για υπόθεση που αφορά στη σεζόν 2021/22!
Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ είχε... συλληφθεί τη σεζόν εκείνη να έχει παραβιάσει τους κανονισμούς περί κερδών και βιωσιμότητας σε βάθος τριετίας, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με αφαίρεση δέκα βαθμών (που εν συνεχεία έγιναν έξι) τη σεζόν 2023/24. Οι Κλάρετς είχαν υποβιβαστεί το 2022, μένοντας πίσω από Έβερτον και Λιντς, και υποστήριξαν πως αν δεν είχαν γίνει παραβάσεις από πλευράς Toffees, θα είχαν καλύτερες πιθανότητες για να σώσουν την κατηγορία.
Το BBC αναφέρει πως η Λιντς είχε έρθει σε διακανονισμό με την Έβερτον το 2025, ωστόσο η Μπέρνλι εξασφάλισε τώρα το δικαίωμα να αποζημιωθεί, με τα 26 εκατομμύρια λίρες να αποτελούν την αποζημίωση και τα υπόλοιπα εννέα τόκο. Από πλευράς Ζαχαρωτών, υπήρξαν αντιδράσεις, καθώς η ποινή θεωρείται άδικη, με τους ανθρώπους του κλαμπ να προχωρούν άμεσα στην κατάθεση έφεσης κατά της απόφασης.
🚨 Burnley have won a damages case against Everton after suing them for breaching PSR rules.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 10, 2026
Everton has been ordered to pay Burnley a record compensation fee, as @TheLawyerCSmith called.
Burnley due around £35m with interest on top having originally sought over £50m.… pic.twitter.com/q9QOUq8IJL
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