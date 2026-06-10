Η Premier League αποφάσισε πως η Έβερτον πρέπει να καταβάλει 40,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπέρνλι για υπόθεση που αφορά στη σεζόν 2021/22.

Βαθιά στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλει το χέρι η Έβερτον, όμως όμως για να αποκτήσει κάποιον ποδοσφαιριστή. Η Premier League βλέπετε αποφάσισε πως τα Ζαχαρωτά πρέπει να αποζημιώσουν την Μπέρνλι με το ποσό-μαμούθ των 35 εκατομμυρίων λιρών (40,58 εκάτ. σε ευρώ), για υπόθεση που αφορά στη σεζόν 2021/22!

Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ είχε... συλληφθεί τη σεζόν εκείνη να έχει παραβιάσει τους κανονισμούς περί κερδών και βιωσιμότητας σε βάθος τριετίας, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με αφαίρεση δέκα βαθμών (που εν συνεχεία έγιναν έξι) τη σεζόν 2023/24. Οι Κλάρετς είχαν υποβιβαστεί το 2022, μένοντας πίσω από Έβερτον και Λιντς, και υποστήριξαν πως αν δεν είχαν γίνει παραβάσεις από πλευράς Toffees, θα είχαν καλύτερες πιθανότητες για να σώσουν την κατηγορία.

Το BBC αναφέρει πως η Λιντς είχε έρθει σε διακανονισμό με την Έβερτον το 2025, ωστόσο η Μπέρνλι εξασφάλισε τώρα το δικαίωμα να αποζημιωθεί, με τα 26 εκατομμύρια λίρες να αποτελούν την αποζημίωση και τα υπόλοιπα εννέα τόκο. Από πλευράς Ζαχαρωτών, υπήρξαν αντιδράσεις, καθώς η ποινή θεωρείται άδικη, με τους ανθρώπους του κλαμπ να προχωρούν άμεσα στην κατάθεση έφεσης κατά της απόφασης.