Τσέλσι - Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε Σαούλ

Θρίλερ, αλλά με... καλό τέλος για την Τσέλσι, μιας και ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαούλ από την Ατλέτικο.

Τσέλσι και Ατλέτικο ανακοίνωσαν το δανεισμό του Σαούλ έστω με μεγάλη καθυστέρηση. Οι δυο πλευρές έδωσαν... μάχη για την επίτευξη της συμφωνίας και τα κατάφεραν πριν το τέλος. Η Τσέλσι θα δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ στην Ατλέτικο για τον δανεισμό, ενώ υπάρχει με ρήτρα αγοράς στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! #HolaSaul