Λιντς: Αγόρασε τον Τζέιμς από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 28 εκατ. (pic & vid)

Παίκτης της Λιντς είναι κι επίσημα ο Ντάνιελ Τζέιμς, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βάζει στα ταμεία της το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρώτη πώληση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο φετινό παζάρι είναι γεγονός, έστω κι αν ήρθε στο... παρά πέντε. Ο Ντάνιελ Τζέιμς αποχώρησε οριστικά από τους Κόκκινους Διαβόλους μετά από δύο χρόνια και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λιντς, η οποία τον ανακοίνωσε επίσημα ως το καλοκαίρι του 2026, μετά από «κυνήγι» δυόμισι ετών για τη μεταγραφή του.

Στα 28 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του deal, με το 1,5 να πηγαίνει στη Σουόνσι ως ποσοστό μεταπώλησης (15%)

#LUFC is delighted to 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺 confirm the signing of Dan James