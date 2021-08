Λίβερπουλ: Ο Χέντερσον υπέγραψε νέο συμβόλαιο

Ο Τζόρνταν Χέντερσον έγινε ακόμα ένας που υπογράφει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λίβερπουλ και από το πρωί της Τρίτης ξέρει πως θα είναι ο ηγέτης των «κόκκινων» για πολλά χρόνια ακόμα.

Ο «Χέντο» μόλις άκουσε τον Γιούργκεν Κλοπ και με την παρέμβαση του Γερμανού κόουτς στην διοίκηση του συλλόγου για την περίπτωση του captain της ομάδας, δεν το σκέφτηκε περισσότερο για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμφωνητικό με την Λίβερπουλ..

Ήδη μετράει 10 χρόνια παρουσίας στο κλαμπ, είναι ο διάδοχος του Στίβεν Τζέραρντ στην αρχηγία, είναι εκείνος που έχει σηκώσει τα τρόπαια των Premier League, Champions League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια για να οδηγήσει την ομάδα σε περισσότερες επιτυχίες.

Από το πρωί της Τρίτης έχει πλέον υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα συνεχίσει να φοράει και να τιμά την κόκκινη φανέλα μέχρι και το 2025.

𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈... 🤩@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds 🙌