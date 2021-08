Γκρίνγουντ: 3x3, μπροστάρης στα δύσκολα και ιστορία με Φάουλερ και φανέλες (pics & vids)

Ο Μέισον Γκρίνγουντ έχει κάνει το απόλυτο 3x3 σε γκολ και ... φανέλες, πέτυχε ιστορική επίδοση στην Premier League ως teenager και κάθε φορά που σκοράρει, φροντίζει ώστε αυτό να έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η Γουλβς μοχθούσε για το γκολ, τα έβαζε με την τύχη της, είχε πέτυχε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μετριότατο έως κακό απόγευμα την Κυριακή, όμως, ο Μέισον Γκρίνγουντ, η τύχη και το λάθος του Σα στην εστία των «λύκων» χάρισαν στο σύνολο του Σόλσκιερ τη νίκη με το τελικό 1-0.

Ο Μέισον Γκρίνγουντ με αυτό το γκολ που πέτυχε κατάφερε να χαρίσει το θετικό αποτέλεσμα στους «κόκκινους διαβόλους», να τους φτάσει στους εφτά βαθμούς και να κάνει το δικό του 3x3 στην έναρξη του νέου πρωταθλήματος γράφοντας ιστορία.

Με το γκολ που πέτυχε στο «Μολινό» κατάφερε πλέον να έχει βρει δίχτυα σε καθεμιά από τις τρεις πρώτες «στροφές» της Premier League για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Σκόραρε απέναντι στη Λιντς για ν' ανακτήσει η Γιουνάιτεντ το προβάδισμα στο «Ολντ Τράφορντ», ήταν εκείνος που ισοφάρισε απέναντι στην Σαουθάμπτον στο St. Mary's κι αυτός που πέτυχε το νικητήριο τέρμα κόντρα στην Γουλβς.

Με αυτή την επίδοση έγινε ο πρώτος που ως teenager – με βάση το ηλικιακό κριτήριο στο κορυφαίο πρωτάθλημα – σκοράρει και στα τρία πρώτα ματς της σεζόν, μετά από την ποδοσφαιρική χρονιά 1994-1995. Τότε, το είχε πράξει αυτό ο Ρόμπι Φάουλερ φυσικά με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Ο παλαίμαχος επιθετικός των «κόκκινων» είχε βρει δίχτυα στο 6-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, στο 3-0 επί της Άρσεναλ (δυο τέρματα) και στο 2-0 επί της Σαουθάμπτον.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκρίνγουντ είναι μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά της Premier League που φτάνει στα 20+ γκολ ως teenager, μετά τους Μάικλ Όουεν, Ρόμπι Φάουλερ και Γουέιν Ρούνεϊ! Ο μικρός έχει ήδη βάλει τ' όνομά του στα βιβλία της ιστορίας της Λίγκας και το έχει καταφέρει σε ηλικία που άλλοι ακόμα δεν έχουν κάν τολμήσει να ονειρευτούν...

Mason Greenwood is the first teenager to score in the first three Matchweeks of a #PL season since Robbie Fowler in 1994 👶#WOLMUN | @ManUtd pic.twitter.com/GiDIJwGTyY