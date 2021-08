Ντε Χέα για Κριστιάνο: «Ποιος είναι αυτός;» (vid)

Ο Νταβίντ Ντε Χέα μετά το ανέλπιστο «διπλό» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Γουλβς είχε όρεξη γι' αστεία και μια ερώτηση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο του έδωσε την καλύτερη αφορμή...

Ο Ντε Χέα ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης της Κυριακής στο «Μολινό» με μια τρομερή διπλή απόκρουση που έκανε εξ επαφής σε προσπάθειες του Σάις, προκειμένου να κρατήσει εκείνος όρθια τη Γιουνάιτεντ μέχρι να σκοράρει ο Γκρίνγουντ.

Μιλώντας στην κάμερα λίγο μετά τη νίκη των «κόκκινων διαβόλων» επί της Γουλβς και σε ερώτηση σχετικά με την μεγάλη επιστροφή του Κριστιάνο, ο Ντε Χέα απάντησε γελώντας: «Ποιος είναι αυτός;»!

Reporter: "What are your thoughts on the arrival of Cristiano Ronaldo?"



De gea "Who!?" 😂



[@footballdaily]



pic.twitter.com/rtkamM1GXk