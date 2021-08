Κριστιάνο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στη Λισαβόνα για τα ιατρικά ενόψει της μεταγραφής του (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσγειώθηκε στη Λισαβόνα, όπου και φημολογείται ότι θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να επισπευθούν οι διαδικασίες της μεταγραφής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αρχίσει. Οι Κόκκινοι Διάβολοι κατέθεσαν επίσημη πρόταση στη Γιουβέντους κι όλα δείχνουν ότι δεν θα αργήσει η συμφωνία των δύο πλευρών, μια εξέλιξη που θα σημάνει την τελική ευθεία της μεγάλης μεταγραφής.

Για να κερδίσει χρόνο, μάλιστα, η Γιουνάιτεντ φέρεται να προγραμμάτισε τις ιατρικές εξετάσεις του 36χρονου σούπερ σταρ στη Λισαβόνα, εκεί όπου ο ίδιος προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα, έχοντας αναχωρήσει το πρωί από το Τορίνο στο Μάντσεστερ για τις επαφές με το κλαμπ.

Cristiano Ronaldo has arrived at Lisbon airport after leaving Turin earlier.



He could have a medical for Manchester United in Portugal. pic.twitter.com/DS5pH9imDJ August 27, 2021

The plane carrying Cristiano Ronaldo has touched down in Portugal following his departure from Turin earlier today. pic.twitter.com/Nfkc9qNMxn — Football Daily (@footballdaily) August 27, 2021