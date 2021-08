Κριστιάνο: «Ναυάγιο» με Σίτι, τον πρώτο λόγο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! (pic & vid)

Ολική ανατροπή στο σίριαλ της μεταγραφής του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα βρετανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι η Μάντσεστερ Σίτι απέσυρε οριστικά το ενδιαφέρον της, την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπαίνει «σφήνα» για τη μεγάλη του επιστροφή στο «Ολντ Τράφορντ».

Από τη διαφαινόμενη μεταγραφή στη Γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ, στη μεγάλη του επιστροφή στο «Ολντ Τράφορντ»! Αυτή είναι η στροφή 180 μοιρών που έχει πάρει τις τελευταίες ώρες το σίριαλ του Κριστιάνο Ρονάλντο, για την απόκτηση του οποίου η Μάντσεστερ Σίτι έκανε οριστικά πίσω και πλέον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να τον κάνει δικό της ξανά μετά από 12 ολόκληρα χρόνια!

Ο Ζόρζε Μέντες μαζί με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ ταξίδεψαν από το Τορίνο στο Μάντσεστερ, όπου αρχικά συνεχίστηκαν οι επαφές με τη διοίκηση των Σίτιζενς. Ωστόσο, όπως προκύπτει την τελευταία ώρα, η πλευρά της Σίτι απέσυρε οριστικά το ενδιαφέρον της, έχοντας εξετάσει ενδελεχώς την πιθανότητα της μεταγραφής του Πορτογάλου. Το εμπόδιο των 30 εκατομμυρίων ευρώ που αξίωνε η Γιουβέντους, όμως, αποδείχθηκε απροσπέλαστο, καθώς η προτεραιότητα της Σίτι ήταν να πουλήσει πρώτα έναν παίκτη (πιθανότατα τον Ραχίμ Στέρλινγκ) για να μπορέσει μετά να καταθέσει επίσημη πρόταση κι ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της.

Την ίδια ώρα, όμως, οι επαφές στο Μάντσεστερ μπήκαν σε νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά με τη Γιουνάιτεντ! Οι Κόκκινοι Διάβολοι άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας με τον Μέντες για την επιστροφή του CR7 και φέρονται διατεθειμένοι να προσφέρουν το διετές συμβόλαιο που ζητάει ο παίκτης, σε αντίθεση με τη Σίτι που σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο τού είχαν κάνει πρόταση για 1+1 χρόνια.

Παράλληλα, η Γιουνάιτεντ είναι σε θέση να καταβάλει τα χρήματα στη Γιουβέντους για να τον αποκτήσει. Το σενάριο ανταλλαγής με τον Πολ Πογκμπά προσωρινά δεν έχει ρεαλιστική υπόσταση.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου το πρωί, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έστειλε μήνυμα προσμονής για τη μεγάλη επιστροφή του, δηλώνοντας ότι «Αν ποτέ έφευγε από τη Γιουβέντους κι επέστρεφε στην Αγγλία, ξέρει ότι είμαστε εδώ γι' αυτόν».

Το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον 36χρονο Πορτογάλο έρχεται στο... παρά πέντε της μεταγραφικής περιόδου, καθώς η διοίκηση είχε θέσει άλλες προτεραιότητες στο θερινό παζάρι. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις με την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Γιουβέντους δημιούργησαν μια ευκαιρία που ήταν πολύ καλή για να την προσπεράσουν και θεώρησαν ότι αξίζει την υπέρβαση.

Αν το deal πραγματοποιηθεί, είναι προφανές ότι θα μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία της Premier League και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Σε 292 εμφανίσεις με τους Κόκκινους Διαβόλους, ο Κριστιάνο σημείωσε 118 γκολ και 69 ασίστ, με το τελευταίο του μάλιστα να καταγράφεται στις 10 Μαΐου του 2009 και το ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι!

Manchester United are preparing their official contract proposal to Cristiano Ronaldo! Jorge Mendes will receive it soon. Man Utd are “confident” now. #MUFC #Ronaldo



Paul Pogba is currently not involved in any talk. Man City are OUT of the race for Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Ay4GUZfduS