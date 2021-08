Λίβερπουλ: Ο Κλοπ απάντησε στο δίλημμα Τσιμίκας ή Ρόμπερτσον

Ο Γιούργκεν Κλοπ ρωτήθηκε για το ποιον εκ των Τσιμίκα ή Ρόμπερτσον θα προτιμήσει από εδώ και στο εξής, τώρα που ο Σκωτσέζος επιστρέφει στη δράση, και ο Γερμανός έδωσε την απάντησή του.

Το Σάββατο (28/8, 19.30) η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει εντός έδρας την Τσέλσι για την 3η αγωνιστική της Premier League και ο Γιούργκεν Κλοπ έδωσε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (27/8).

Μεταξύ άλλων ο τεχνικός των Ρεντς κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα για το ποιον εκ των Τσιμίκα ή Ρόμπερτσον θα προτιμήσει από εδώ και στο εξής, τώρα που ο Σκωτσέζος επιστρέφει στη δράση, και απάντησε:

«Δεν υπάρχει μάχη, δεν υπάρχουν "μάχες" ανάμεσα στον έναν και στον άλλον. Πρώτα από όλα είμαι ικανοποιημένος σχετικά με το πώς ο Κώστας έπαιξε στα δύο παιχνίδια, αλλά και σε όλη την προετοιμασία για την ακρίβεια».

Klopp on Andy Robertson or Kostas Tsimikas: "There is no battle, my players don't battle each other. First and foremost I'm really pleased how Kostas preformed in two games, the whole pre season actually."