Μάντσεστερ Σίτι - Νόριτς: Με Γιαννούλη βασικό στο Έτιχαντ, στον πάγκο ο Τζόλης (pic)

Ο Ντάνιελ Φάρκε επέλεξε την ίδια ενδεκάδα που είχε κόντρα στη Λίβερπουλ και στο Μάντσεστερ με αντίπαλο τη Σίτι. Βασικός ο Δημήτρης Γιαννούλης, στον πάγκο ο Χρήστος Τζόλης.

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (21/8, 17:00) τη Νόριτς για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League και ο προπονητής των Καναρινιών, Ντάνιελ Φάρκε, δεν «πείραξε» την ενδεκάδα του σε σχέση με την εντός έδρας ήττα (0-3) στην πρεμιέρα από τη Λίβερπουλ.

Βασικός ξεκινά στο αριστερό αμυντικό άκρο ο Δημήτρης Γιαννούλης, ενώ στον πάγκο βρίσκεται ο έτερος Έλληνας της ομάδας. Μένει να φανεί αν ο Χρήστος Τζόλης θα κάνει το ντεμπούτο του στο Έτιχαντ.

TEAM NEWS



City unchanged from last week. Up the Canaries !#MCINOR pic.twitter.com/Vi4adeZyTI