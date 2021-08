Άρσεναλ: Υπογράφει μέχρι το 2026 ο Όντεγκααρντ (pic)

Ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ θα πρέπει να θεωρείται ο Μάρτιν Όντεγκααρντ, ο οποίος αναμένεται σήμερα (19/08) στο Λονδίνο για υπογραφές.

Ηταν γνωστό πως επιθυμία του 22χρονου μεσοεπιθετικού ήταν να επιστρέψει στην Άρσεναλ, ειδικά μετά το γεγονός ότι δεν ήταν στα πλάνα του Κάρλο Αντσελότι για τη νέα σεζόν.

Αρσεναλ και Ρεάλ ήταν σε διαπραγματεύσεις όλο αυτό το διάστημα και πρόσφατα ήρθαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του Όντεγκααρντ στους «κανονιέρηδες».

Ο Νορβηγός άσος θα μεταβεί την Πέμπτη (19/08) στο Λονδίνο, προκειμένου να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, με το deal να ολοκληρώνεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από την απόκτηση του Όντεγκααρντ, η Άρσεναλ βρίσκεται κοντά και στην απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα, Άαρον Ράμσντεϊλ από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Martin Ødegaard will sign his contract as new Arsenal player today. The agreement will be until June 2026 [option included] - Real Madrid are also preparing their official statement 🔴 #AFC



Aaron Ramsdale deal between Arsenal and Sheffield Utd will be also completed ‘very soon’.