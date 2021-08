Οπαδός της Τσέλσι μπροστά στον Βέρνερ: «Διώξτε τον από την ομάδα» (vid)

Ένας το λιγότερο αναιδής οπαδός της Τσέλσι βρήκε ευκαιρία στην ανοιχτή προπόνηση και φώναξε στο μικρόφωνο «Διώξτε τον Βέρνερ από την ομάδα», την ώρα που ο Γερμανός προπονούταν με τους συμπαίκτες του!

Αναμφίβολα, ο Τίμο Βέρνερ δεν είναι ο παίκτης που έχει «κλέψει» τις καρδιές των φίλων της Τσέλσι μετά την πρώτη του σεζόν στο Λονδίνο. Η επιθετική του δυστοκία παίζει μεγάλο ρόλο, αφού το κλαμπ ξόδεψε 50 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Λειψία και για το επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται, η απόσβεση... αργεί. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί ότι δίνει τα πάντα για τους Μπλε με διαφορετικούς τρόπους πέρα από το γκολ και δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα κριτικής για την προσήλωση και τη συμπεριφορά του. Και σίγουρα το λιγότερο που αξίζει είναι η αμφισβήτηση ενώπιον του από άμυαλους υποστηρικτές των Μπλε.

Όπως αυτός που εμφανίστηκε στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και βρήκε την ευκαιρία να πάρει το μικρόφωνο για να πει την... εξυπνάδα του, την ώρα που ο Γερμανός φορ προπονούνταν μαζί με τους συμπαίκτες του υπό τις οδηγίες του Τόμας Τούχελ.

«Διώξτε τον Βέρνερ από την ομάδα», φώναξε ο εν λόγω οπαδός, προκαλώντας την αντίδραση της πλειονότητας των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων που έδωσαν το παρών στην προπόνηση.

Δείτε το βίντεο από την εξέδρα των Μπλε:

A Chelsea fan has told Timo Werner to “get out of the club” at Chelsea’s open training session pic.twitter.com/flZThV3wvQ