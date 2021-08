Μάντσεστερ Σίτι: Ετοιμάζει νέα πρόταση 150 εκατ. για Κέιν στην Τότεναμ

Λίγες μέρες πριν να τεθούν αντιμέτωπες για την πρεμιέρα της Premier League (15/8, 18:30), η Μάντσεστερ Σίτι δεν καταθέτει τα «όπλα» απέναντι στην Τότεναμ για τη μεταγραφή του Χάρι Κέιν κι ετοιμάζει νέα πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Το σίριαλ Μάντσεστερ Σίτι - Χάρι Κέιν απ' ό,τι φαίνεται θα έχει και νέο επεισόδιο. Μπορεί η υπόθεση να είχε «παγώσει» μετά και την αγορά του Τζακ Γκρίλις για το ποσό-ρεκόρ των 117,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά οι Πολίτες δεν τα παρατούν και ετοιμάζουν νέα πρόταση για τον Άγγλο στράικερ της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διοίκηση των Σπερς εμμένει στην παραμονή του Κέιν, γεγονός που σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ προκάλεσε δυσαρέσκεια στον παίκτη και συνδέθηκε με την απουσία του από τις πρώτες δύο προπονήσεις της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Ωστόσο, η Σίτι δηλώνει έτοιμη να περιμένει μέχρι τελικής πτώσεως και την transfer deadline της 31ης Αυγούστου για χάρη του, σε περίπτωση που αλλάξουν στάση οι Σπερς.

Σημειώνεται ότι Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι κοντράρονται στο μεγάλο ματς της 1ης αγωνιστικής της νέας Premier League (15/8, 18:30, Cosmotesports1HD).

EXCL. Manchester City are not giving up on Harry Kane deal. Man City board preparing a new bid for €150m - if Spurs stance will change #MCFC



Tottenham have not received any new proposal for Kane yet, and want to keep him - Man City strategy is to be ready... and wait #THFC pic.twitter.com/XoUwTU3QmL