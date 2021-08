Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον 4-0: Φιλικό... πάρτι με 55.000 οπαδούς στο «Ολντ Τράφορντ» (vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τρία γκολ από το πρώτο ημίωρο της φιλικής αναμέτρησης με την Έβερτον έφτασε στο εμφατικό 4-0, με 55.000 οπαδούς στο «Ολντ Τράφορντ» ν' απολαμβάνουν το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν πραγματικά... διαβολικοί με την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης και από το 8ο λεπτό κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα.

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που είχε δείξει στο Euro, έκανε μεγάλη γκάφα και επέτρεψε στον Γκρίνγουντ να σκοράρει με άνεση.

Στο 15ο λεπτό από εκτέλεση κόρνερ ο Χάρι Μαγκουάιρ πήρε δυνατή κεφαλιά για να πετύχει εντυπωσιακό γκολ διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του, για να έρθει και το κορυφαίο τέρμα της συνάντησης στο 29' από τον Μπρούνο Φερνάντες.

Ο Πορτογάλος με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ έγραψε το 3-0 και το πανηγύρισε έξαλλα, έχοντας παρασυρθεί και από την ένταση του κόσμου.

Οι Σόλσκιερ και Μπενίτεθ έκαναν αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, τα δεδομένα του ματς διαφοροποιήθηκαν αρκετά στο χορτάρι και το τελικό 4-0 ήρθε στις καθυστερήσεις από τον Ντιόγκο Ντάλοτ.

