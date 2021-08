Καζούρα του Ζορζίνιο στον Φόντεν βάφοντας πλατινέ το μαλλί του (pic)

Ο μέσος της Τσέλσι, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Euro με την εθνική Ιταλίας αποφάσισε να βάψει πλατινέ το μαλλί του και με αυτόν τον τρόπο

Η επιλογή Φιλ Φόντεν να βάψει τα κοντά μαύρα μαλλιά του ξανθά, όπως είχε κάνει ο «Γκάζα» στο EURO 1996, προκάλεσε… φρενίτιδα στα βρετανικά social media.

Μάλιστα, σε δηλώσεις του είχε υπογραμμίσει πως αν η Αγγλία καταφέρει να κατακτήσει το Euro, τότε οι υπόλοιποι συμπαίκτες του θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του και να βάψουν τα μαλλιά τους στο χρώμα που επέλεξε κι εκείνος. Ωστόσο, τα «Τρία Λιοντάρια» δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν στον τελικό του Euro, από την Ιταλία στην διαδικασία των πέναλτι (3-2).

Από την άλλη, Ζορζίνιο ο οποίος συνεισέφερε τα μέγιστα προκειμένου η «Σκουάντρα Ατζούρα» να σκαρφαλώσει στην κορυφή της Ευρώπης, θέλησε να πικάρει τον Φόντεν για τις δηλώσεις του, γι' αυτό κι επέλεξε να βάψει κι αυτός πλατινέ το μαλλί του.

