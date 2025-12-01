Μαρέσκα: «Ναι του Καϊσέδο ήταν κόκκινη, αλλά του Μπετανκούρ όχι;»

Τα παράπονα του για την διαιτησία εξέφρασε ο Ένζο Μαρέσκα στην συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Τσέλσι κόντρα στην Άρσεναλ.

Η Τσέλσι υποδέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (30/11) στο «Stamford Bridge» την Άρσεναλ στα πλαίσια της 13η αγωνιστικής της Premier League και αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Καϊσέδο στο 38ο λεπτό.

Πάρα το γεγονός όμως ότι αγωνίζοταν με παίκτη λιγότερο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν και άνοιξαν το σκορ στο 48ο λεπτό με κεφαλιά του Τσαλόμπα, με τον Μερίνο να ισοφαρίζει με τον ίδιο τρόπο 11 λεπτά αργότερα.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Ένζο Μαρέσκα παραδέχθηκε μεν ότι η κόκκινη κάρτα στον Καϊσέδο ήταν σωστή απόφαση και την συνέκρινε με την φάση του Μπετανκούρ στον εκτός έδρας αγώνα της Τσέλσι με την Τότεναμ, όπου οι διαιτητές δεν απέβαλαν τον Ουρουγουανό μέσο που υπέπεσε στην ίδια ακριβώς παράβαση.

«Με ρωτούν για την κόκκινη κάρτα του Μόι (Καϊσέδο). Ναι είναι κόκκινη κάρτα. Αλλά γιατί αυτό που έκανε ο Μπεντανκούρ στον Ρις δεν ήταν κόκκινη κάρτα, όταν παίξαμε με την Τότεναμ εκτός έδρας;»

«Η αλήθεια είναι ότι εμείς, ως προπονητές, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε γιατί (οι διαιτητές) κρίνουν με διαφορετικούς τρόπους. Μου φαίνεται κόκκινη κάρτα του Καϊσέδο, ναι. Του Μπεντανκούρ είναι κόκκινη κάρτα, ναι. Γιατί δεν του δίνουν όμως κόκκινη κάρτα; Αυτό δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε».

Enzo Maresca 🗣️“You’re asking me if today was a red card. If today was a red card, then the one Bentancur did to Reece James was also a red card. As a manager, we don’t understand the inconsistency.”pic.twitter.com/AQiYtV0AMi https://t.co/bigOB9kGDK November 30, 2025

Ο Ιταλός τεχνικός αναρωτήθηκε ακόμη γιατί ο αμυντικός των «κανονιέρηδων», Πιέρο Ινκάπιε, δεν αποβλήθηκε και εκείνος με κόκκινη κάρτα στην αγκώνια που έριξε στον Τσαλόμπα, λέγοντας πως: «Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή (του Καϊσέδο) είναι όντως μια κόκκινη κάρτα. Αλλά γιατί κρίνουν με διαφορετικούς τρόπους; Και αυτή του Ινκαπίε στον Τρέβο, ρωτάω τον διαιτητή δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Μου απάντησε ότι δεν ήταν αγκωνιά. Έχει μαυρισμένο μάτι, έβαλε πάγο στο ημίχρονο, αλλά δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Κρίνουν με διαφορετικούς τρόπους».

"Why do the referees judge differently?" 😤



Enzo Maresca was critical of the decision not to send off Piero Hincapie for his elbow on Trevoh Chalobah in Chelsea's draw with Arsenal, and has called for consistency 🔵 pic.twitter.com/78BRU55VJn December 1, 2025

Τέλος, ο Μαρέσκα συνεχάρη τους παίκτες του για τον τρόπο που αγωνίστηκαν εναντίον της Άρσεναλ, τόσο πριν όσο και μετά από την αποβολή του Καϊσέδο.

«Η Άρσεναλ είναι αυτή την στιγμή στην κορυφή της Premier League, στην κορυφή του Champions League, έχει τους καλύτερους αμυντικούς στην Premier League πιθανόν και τους καλύτερους αμυντικούς στο Champions League. Έτσι, αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Και 11 εναντίον 11, νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι από αυτούς. Οι 10 παίκτες άλλαξαν τη δυναμική, αλλά παραμείναμε αξιόμαχοι».