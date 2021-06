Φόντεν: Για γούρι έβαψε το μαλλί όπως ο Γκασκόιν στο Euro '96! (pics)

Όπως το είχε κάνει ο Πολ Γκασκόιν στο Euro όπου η Αγγλία είχε φτάσει μια ανάσα από τον μεγάλο τελικό, ο Φιλ Φόντεν έβαψε το μαλλί του πλατινέ για γούρι ενόψει του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος!

Εκείνη η προ 25ετίας διοργάνωση που είχε φιλοξενηθεί στην Αγγλία, είχε οδυνηρό αποκλεισμό για τα «τρία λιοντάρια» με τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ν' αστοχεί στην διαδικασία των πέναλτι όπου κρίθηκε ο ημιτελικός με την Γερμανία, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο στον τελικό με τους Τσέχους.

Ο Πολ Γκασκόιν είχε εμφανιστεί με πλατινέ μαλλί, είχε προκαλέσει αίσθηση με όσα είχε κάνει και τώρα ο Φιλ Φόντεν θεώρησε γούρικο να εμφανιστεί με την ίδια βαφή και το ίδιο στυλ, μήπως και μια ανώτερη δύναμη βοηθήσει την Αγγλία...

Wasn’t convinced on the Foden & Gazza comparisons, but now he’s dyed his hair I’m fully sold & it’s coming home! pic.twitter.com/sONL16MoR9