Μούτο: Εμεινε ελεύθερος από τη Νιουκάστλ (pic)

Ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Γιοσινόρι Μούτο, καθώς έλυσε το συμβόλαιο του με την Νιουκάστλ.

Μετά από 28 παιχνίδια και 2 γκολ, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί παρελθόν από τις «καρακάξες». Συγκεκριμένα, ο Μούτο το πρωί της Τρίτης (03/08), σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, συναντήθηκε με τους ιθύνοντες του συλλόγους κι αποφάσισαν από κοινού να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους.

Το συμβόλαιο του Μούτο έληγε το επόμενο καλοκαίρι, αλλά επιθυμία του ίδιου ήταν να τερματίσει πρόωρα τη συνεργασία του με τη Νιουκάστλ.

Θυμίζουμε ότι ο έμπειρος άσος, βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Αρη αλλά στην Ιαπωνία αναφέρουν ότι από τη στιγμή που εξασφάλισε και την ελεύθερας του από τη Νιουκάστλ θα επιστρέψει στη χώρα του για λογαριασμό της Βίσελ Κόμπε.

