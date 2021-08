Ίντερ: Απέρριψε προσφορά 100 εκατ. ευρώ και τον Αλόνσο της Τσέλσι για Λουκάκου

Η Τσέλσι έχει λάβει δύο αρνητικές απαντήσεις από την Ίντερ, για την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει με νέα προσφορά.

Την επιστροφή του Βέλγου επιθετικού στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έπειτα από επτά χρόνια επιδιώκει η Τσέλσι. Οι «μπλε» βρίσκονται σε αναζήτηση ενός επιθετικού με τα χαρακτηριστικά του Ρομέλου Λουκάκου κι αυτό σημαίνει ότι εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ ή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Γι ' αυτό και σύμφωνα με το «Athletic», η Τσέλσι κατέθεσε δύο προτάσεις για τον Ρομέλου Λουκάκου στην Ίντερ, αλλά αμφότερες απορρίφθηκαν. Η τελευταία μάλιστα αφορούσε 100 εκατομμύρια ευρώ συν τον Μάρκος Αλόνσο ως έμψυχο αντάλλαγμα για να... δελεάσει τους Πρωταθλητές Ιταλίας.

Παρ' όλα αυτά η Τσέλσι δεν το βάζει κάτω καθώς αναμένεται να επιστρέψει με νέα βελτιωμένη πρόταση.

Πάντως ο 28χρονος φορ έχει δηλώσει πως δεν σκέφτεται κάτι άλλο αυτή τη στιγμή πέρα από τις υποχρεώσεις του στους «νερατζούρι». Εκτός από αυτό η Ίντερ έχει χάσει ήδη δύο βασικούς της παίκτες, τους Ασράφ Χακίμι και Άσλεϊ Γιανγκ και δεν θέλει να χάσει ακόμη ένα αστέρι της.

