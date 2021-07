Ράσφορντ: Κάνει την επέμβαση στον ώμο, χάνει την έναρξη της σεζόν

Ο Μάρκους Ράσφορντ έπειτα και από συζήτηση με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε τελικά να κάνει την επέμβαση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον ώμο εδώ και αρκετούς μήνες. Από Οκτώβρη η επιστροφή του.

Ο Ράσφορντ, εκ των αρνητικών πρωταγωνιστών της Αγγλίας στο Euro του καλοκαιριού αφού έχασε πέναλτι στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ιταλία, πήρε την απόφαση να προγραμματίσει ραντεβού με το νυστέρι ώστε να ξεπεράσει μια και καλή το πρόβλημα στον ώμο.

Οι ενοχλήσεις που αισθάνεται εδώ και αρκετούς μήνες τον έχουν εμποδίσει να δίνει το 100% για την Γιουνάιτεντ στο γήπεδο και πλέον σε συννενόηση και με τους «κόκκινους διαβόλους», θα μπει στο χειρουργείο.

Ο σύλλογος επιβεβαίωσε πως ο παίκτης θα κάνει την επέμβαση στον ώμο και αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψει από Οκτώβρη, χάνοντας το πρώτο κομμάτι της νέας αγωνιστικής περιόδου.

We know you'll come back stronger, @MarcusRashford ❤️💪#MUFC