Χέρτα – Λίβερπουλ 4-3: Ο Φαν Ντάικ έπαιξε ξανά έπειτα από 284 ημέρες (vids)

Η Λίβερπουλ ηττήθηκε 4-3 από τη Χέρτα, αλλά η χαρά για την αγωνιστική επιστροφή των Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Τζο Γκόμεζ, ήταν μεγαλύτερη, καθώς αμφότεροι έλειψαν για πολλούς μήνες εξαιτίας σοβαρών τραυματισμών.

Την πιο γλυκιά ήττα βίωσε η Λίβερπουλ και ο Γιούργκεν Κλοπ. Επειδή σε αυτό το 4-3 από τη Χέρτα, εκείνο που είχε τη μεγαλύτερη σημασία, ήταν η επιστροφή των Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Τζο Γκόμεζ έπειτα από πάρα πολλούς μήνες. Από τον Οκτώβριο του 2020, όταν ο Ολλανδός σέντερ μπακ τραυματίστηκε σοβαρά, πέρασαν 284 ημέρες, ώστε να αγωνιστεί και πάλι. Μαζί του και ο Αγγλος παρτενέρ του στην άμυνα, ο οποίος αντίστοιχα είχε τραυματιστεί έναν μήνα μετά.

After months of hard work together, back on the pitch together ?



A fitting moment pic.twitter.com/l6WleegrRQ