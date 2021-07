Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Μπέκαμ με σαγιονάρα-κάλτσα χάλασε το fashion icon image του (pics)

Ο Πολ Πογκμπά ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία, με τον Ντέιβιντ Μπέκαν να φοράει παντόφλα και κάλτσα πάνω από τη φόρμα, κάτι που βέβαια είναι μόδα στους πιτσιρικάδες.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μπορεί να είναι το απόλυτο fashion icon στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά αυτή τη φορά κάπως τα χάλασε. Ο Πολ Πογκμπά ανάρτησε κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, με τον Μπεκς να φοράει παντόφλα και κάλτσα πάνω από τη φόρμα.



Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του ίσως να απογοητεύτηκαν, αλλά ο πρώην legend της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει μπροστά από την εποχή του, έχοντας ήδη πιάσει τον παλμό της μόδας των πιτσιρικάδων...

Just two United stars, past and present ?#MUFC @PaulPogba pic.twitter.com/8N7MH2tB1t