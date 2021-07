Κάραχερ για Βαϊνάλντουμ: «Αγαπώ τον Τζίνι αλλά έφυγε για τα λεφτά» (pic)

Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ δήλωσε πως έφυγε από τη Λίβερπουλ επειδή ένιωθε ότι δεν τον αγαπούν, γεγονός που δεν δέχεται ο θρύλος της ομάδας Τζίμι Κάραχερ!

Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ είναι πλέον παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Ολλανδός μέσος μάλιστα, εξήγησε τους λόγους που έφυγε από το Μέρσισαϊντ και βάσει των όσων ο ίδιος υποστήριξε στην απόφασή του δεν έπαιξε λόγο το οικονομικό αλλά η αγάπη την οποία ένιωθε ότι δεν λάμβανε, ενώ αναφέρθηκε και στην κριτική που του έγινε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θρυλικός Κάραχερ δεν άργησε να του απαντήσει, σχολιάζοντας:

«Αγαπώ τον Τζίνι, αλλά δεν είναι σωστό αυτό που έκανε, τα social media είναι ένα τσίρκο κι ο κάθε σύλλογος έχει κλόουν. Απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις σου κι αν στην τελική σε ενοχλεί αυτό τόσο πολύ διέγραψε την εφαρμογή. Ήθελε περισσότερα χρήματα, ο σύλλογος αρνήθηκε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

I love Gini but this is not right, social media is a circus & every club has clowns. Turn off your notifications & if it’s bothering you that much delete the app! He wanted more money the club said no, that’s football! https://t.co/NNmiyFXYBY