Βαϊνάλντουμ: «Δεν έφυγα από τη Λίβερπουλ για τα λεφτά, ένιωθα ότι δεν με αγαπούσαν»

Ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τους λόγους που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, «δείχνοντας» ως βασική αιτία τη στάση των οπαδών στα social media και τα αρνητικά σχόλια σε βάρος του, παρά τις οικονομικές διαφορές με τη διοίκηση.

Η απόφαση του Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ για να αποχωρήσει ως ελεύθερος, με τελικό προορισμό όπως φάνηκε την Παρί Σεν Ζερμέν, είχε δυσαρεστήσει τον Γιούργκεν Κλοπ και την πλειονότητα των φίλων των Reds. Ένας από τους «στρατιώτες» του Γερμανού τεχνικού την τελευταία πενταετία, ήρωας στο μυθικό 4-0 επί της Μπαρτσελόνα με τα δύο γκολ του και βιονικός την περασμένη σεζόν χωρίς να χάσει ματς στην Premier League, ο Ολλανδός χαφ αρνήθηκε την πρόταση ανανέωσης της διοίκησης, αλλά σύμφωνα με αυτά που δήλωσε σε συνέντευξή του στους «Times», η διαφορά στο οικονομικό κομμάτι δεν ήταν ο βασικός λόγος της αποχώρησής του.

Μιλώντας για πρώτη φορά μετά τη μεταγραφή του στους Παριζιάνους, ο 30χρονος μέσος στάθηκε περισσότερο στις αποδοκιμασίες και το «τοξικό» κλίμα που είχαν δημιουργήσει εναντίον του μερίδα οπαδών των Reds στα social media τις τελευταίες δύο σεζόν, με διαρκείς «επιθέσεις» και αρνητικά σχόλια.

«Κάθε μέρα έδινα τα πάντα στις προπονήσεις και τους αγώνες. Η Λίβερπουλ σήμαινε τόσα για μένα. Υπήρχαν στιγμές, όμως, που δεν ένιωθα να με αγαπούν και να με δέχονται στην ομάδα, ειδικά τις δύο τελευταίες σεζόν. Όχι οι συμπαίκτες, ούτε οι άνθρωποι στο Μέλγουντ (πρώην προπονητικό κέντρο). Ξέρω ότι όλοι με αγαπούσαν όπως τους αγάπησα κι εγώ. Κυρίως από την πλευρά των οπαδών.



Τα media δεν βοηθούν. Κυκλοφόρησε μια ιστορία ότι δεν αποδέχθηκα την πρόταση της Λίβερπουλ επειδή ήθελα περισσότερα λεφτά και οι φίλαθλοι το ερμήνευσαν ως "ΟΚ, δεν πήρε την πρόταση που ήθελε και τώρα δεν δίνει το μάξιμουμ στους αγώνες". Όλα έμοιαζαν να είναι εναντίον μου. Σε κάποιες στιγμές αναρωτιώμουν, "πάλι εγώ;".



Φυσικά, οι υποστηρικτές μας στο γήπεδο και οι υποστηρικτές μας στα social media είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν έχω να πω τίποτα αρνητικό για τους φίλους μας στο "Άνφιλντ". Με στήριζαν πάντα. Στα social media, όμως, αν χάναμε ήμουν εκείνος που του έριχναν όλο το φταίξιμο, με τον ισχυρισμό ότι ήθελα να φύγω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βαϊνάλντουμ, προκαλώντας την αντίδραση του Τζέιμι Κάραχερ, ο οποίος μέσω του λογαριασμού το στο twitter κατέκρινε τη στάση του και την επιλογή του να ρίξει το βάρος της απόφασης στη μειονότητα των «κλόουν» που βρίσκονται σε όλες τις ομάδες και όχι στις οικονομικές του απαιτήσεις που δεν κάλυψε το κλαμπ:



«Αγαπάω τον Τζίνι, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, τα social media είναι ένα τσίρκο και κάθε σύλλογος έχει και τους δικούς του κλόουν. Απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις σου κι αν σε ενοχλεί τόσο πολύ, διέγραψε την εφαρμογή! Απλά ήθελε περισσότερα χρήματα και το κλαμπ είπε όχι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο!»

