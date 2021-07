Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο ακριβότερος Άγγλος εξτρέμ, στόπερ και δεξιός μπακ στο ρόστερ της (pic)

Με τα 85 εκατ. ευρώ που δαπάνησε για την απόκτησή του, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τον Τζέιντον Σάντσο τον ακριβότερο Άγγλο εξτρέμ ever, όπως είχε κάνει και στις περιπτώσεις των Μαγκουάιρ και Γουάν-Μπισάκα.

Μπορεί να άργησε, αλλά είναι πια 100% επίσημο. Ο Τζέιντον Σάντσο ανήκει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και παρουσιάστηκε με τη φανέλα της την οποία θα φορά για τα επόμενα 5+1 χρόνια, έχοντας γίνει και με τη βούλα η πιο ακριβή μεταγραφή εξτρέμ στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου (85 εκατ. ευρώ).

Κι αυτή δεν είναι η μόνη που βρίσκεται στο τρέχον ρόστερ των Κόκκινων Διαβόλων. Μετά την έλευση του 21χρονου από τη Ντόρτμουντ, συμπληρώθηκε τριπλέτα μεταγραφών-ρεκόρ για Άγγλο ποδοσφαιριστή, έπειτα από εκείνες των στόπερ και δεξιού μπακ. Ο λόγος, ασφαλώς, για τον Χάρι Μαγκουάιρ των 90 εκατ. ευρώ και τον Άαρον Γουάν-Μπισάκα των 57 εκατ. ευρώ, αμφότεροι το καλοκαίρι του 2019.

Man Utd now have:

The most expensive English centre-back

The most expensive English winger

The most-expensive English full-back pic.twitter.com/Hmas0CA3Fv