Γκρίλις – Σο: Έδωσαν 8.000 ευρώ σε beach party στη Μύκονο! (pics)

Οι Τζακ Γκρίλις και Λουκ Σο καλοπέρασαν στο νησί των ανέμων μαζί με τους υπόλοιπους Άγγλους διεθνείς και φέρονται να έδωσαν 8.000 ευρώ σε 7 ώρες παραμονής σε beach party στη Μύκονο!

Ο αρχηγός της Άστον Βίλα, μαζί με τον αριστερό φουλ μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και τους Φίλιπς, Μάουντ και Ράις, βρέθηκαν στο κοσμοπολίτικο νησί της Μυκόνου και η αλήθεια είναι ότι μετά την παρουσία στον τελικό του Euro, ξέδωσαν όσο περισσότερο μπορούσαν.

Όπως αναφέρει η Daily Mirror, οι Γκρίλις και Σο μέσα σε 7 ώρες παραμονής τους σε beach party στο νησί των ανέμων έδωσαν 8.000 ευρώ.

Το δημοσίευμα κάνει αναφορά στα μπουκάλια αλκοόλ που καταναλώθηκαν, το φαγητό που έφαγαν οι ποδοσφαιριστές και τον... χουβαρντά Γκρίλις που θέλησε να κεράσει και να πληρώσει όλο το ποσό.

Shaw and Grealish spotted in Mykonos together 🇬🇷 pic.twitter.com/AgkWQk1GS8