Ράσφορντ: Νέο γκράφιτι με υπέροχο μήνυμα σε δημοτικό σχολείο (pic)

Με σκοπό η δύναμη και το σθένος του για ένα καλύτερο αύριο να μεταφερθεί σε περισσότερα παιδιά, ο Μάρκους Ράσφορντ απέκτησε νέο γκράφιτι, σε δημοτικό σχολείο στο Γουίγκαν.

Ο Ράσφορντ αντιλαμβάνεται με τον καλύτερο τρόπο πως εκείνοι που τον στηρίζουν, τον λατρεύουν και του αναγνωρίζουν την τεράστια προσπάθεια για μια καλύτερη Αγγλία και το ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο, είναι πολύ περισσότεροι από τους haters και τους ανεγκέφαλους ρατσιστές.

Σε δημοτικό σχολείο στο Γουίγκαν εμφανίστηκε νέο γκράφιτι με την μορφή του, από τον αρτίστα Σκοτ Γουίλοκ, το καλλιτεχνικό όνομα του οποίου είναι Snow Graffiti.

Το μήνυμα που συνοδεύει το γκράφιτι του Ράσφορντ αναφέρει: «Δεν είμαστε ευγενικοί για να μας προσέξουν. Είμαστε ευγενικοί γιατί αυτό είναι το σωστό».

Huge new Marcus Rashford mural unveiled on side of school https://t.co/QQX6DCsspi