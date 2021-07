Ομπαμεγιάνγκ: Εχασε τα άχαστα κόντρα στην Ρέιντζερς και δέχθηκε έντονη κριτική (vids)

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δεν φαίνεται πως βρίσκεται και στην καλύτερη φόρμα, καθώς στο φιλικό της Άρσεναλ με την Ρέιντζερς (2-2) δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, παρά τις αρκετές ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.

Καθόλου ικανοποιητική δεν είναι η εικόνα της Άρσεναλ στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, ενόψει της νέας σεζόν.

Πρώτα ήρθε η ήττα με 2-1 από την Χιμπέρνιαν ενώ το Σάββατο (17/07) αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ρέιντζερς του Στίβεν Τζέραρντ. Τα γκολ για τους «κανονιέρηδες» σημείωσαν Ν' Κέτια και Ταβάρες, ενώ από την άλλη ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δεν φαίνεται πως βρίσκεται και στην καλύτερη του φόρμα.

Ο 32χρονος επιθετικός, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες έκανε προπονήσεις στη Μύκονο, παρά τις πολλές ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν για να σκοράρει, δεν τα κατάφερε.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι φίλοι των «κανονιέρηδων» να εκφράσουν στα social media τα παράπονά τους, λέγοντας πως ο Γκαμπονέζος φορ, δεν βρίσκεται και στην καλύτερη φυσική κατάσταση...

