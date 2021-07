Γουλβς: Ο Ραούλ Χιμένες επέστρεψε στα γήπεδα μετά από οκτώ μήνες (vid)

Μετά από σχεδόν οκτώ μήνες ο Ραούλ Χιμένες επέστρεψε στα γήπεδα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 29χρονος επιθετικός της Γουλβς την περασμένη σεζόν και συγκεκριμένο τον Νοέμβριο, είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι το ματς με την Αρσεναλ, έπειτα από πολύ δυνατή σύγκρουση με τον Νταβίντ Λουίζ. Ο Ραούλ Χιμένες έχασε τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε και παρέμεινε για λίγες ημέρες.

Δύο μήνες αργότερα επέστρεψε στις προπονήσεις της Γουλβς αλλά ακόμα δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί σε αγώνα. Μέχρι χθες, όπου ο Ραούλ Χιμένες πήρε φανέλα βασικού στο πρώτο φιλικό ματς της σεζόν, κόντρα στην Κρου.

