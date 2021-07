Μάρκο Σίλβα: Κι επίσημα στον πάγκο της Φούλαμ (pic & vid)

Στον πάγκο της Φούλαμ θα κάθεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους «Κότατζερς».

Ηταν γνωστό και πλέον επισημοποιήθηκε. Μετά την αποχώρηση του Σκοτ Πάρκερ από την τεχνική ηγεσία της Φούλαμ, έπειτα από τον υποβιβασμό από την Premier League, οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα.

Ο 43χρονος Πορτογάλος τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους, από το Δεκέμβριο του 2019, όταν αποχώρησε από τον πάγκο της Έβερτον. Θυμίζουμε ότι στη χώρα μας για λογαριασμό των Πειραιωτών, παρέμεινε για μια σεζόν (2015-2016), προλαβαίνοντας να καθοδηγήσει την ομάδα σε 48 παιχνίδια.

Στη Φούλαμ, ο Σίλβα θα έχει για βοηθό τον πρώην θρύλος της ομάδας και πρώην παίκτης της ΑΕΛ, Λουίς Μπόα Μόρτε.

