Άρσεναλ: Γεμίζει με κάμερες και φτιάχνεται το δικό της ντοκιμαντέρ!

Η Amazon εξασφάλισε την συγκατάθεση των ανθρώπων της Άρσεναλ και η νέα σεζόν θα κινηματογραφηθεί για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ της ομάδας, μετά τις Σίτι και Τότεναμ!

Οι «κανονιέρηδες» αποφάσισαν ν' αποκαλύψουν αρκετά πράγματα από την καθημερινότητα, τις σχέσεις παικτών – προπονητή, τη δουλειά στις προπονήσεις, τις συζητήσεις για τις μεταγραφές και τις αντιδράσεις στις καλές και τις κακές στιγμές κατά τη διάρκεια μιας ποδοσφαιρικής χρονιάς.

Η Amazon συμφώνησε να έχει κάμερες παντού στο λονδρέζικο κλαμπ και από το υλικό που θα εξασφαλίσει από τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα φτιάξει το ντοκιμαντέρ της ομάδας, όπως συνέβη και με τις Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ!

Access

All

Areas@Arsenal#AllorNothingArsenal - coming to #PrimeVideo in 2022 pic.twitter.com/mfqDcBoBza