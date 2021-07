Κονατέ: Το εκπληκτικό βίντεο στη γειτονιά παρέα με κολλητούς και οικογένεια (vid)

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ παρουσίασε τη νέα φανέλα και τον αριθμό που πήρε στη Λίβερπουλ, παρουσία φίλων και συγγενών στη γειτονιά που μεγάλωσε στο Παρίσι, κάνοντας... πραγματικό χαμό!

Ο Κονατέ απολαμβάνει την μεταγραφή του στη Λίβερπουλ και χαίρεται για το γεγονός πως ξέρει ότι κάνει υπερήφανους τους δικούς του ανθρώπους και την γενέτειρά του.

Ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός μετακινήθηκε από την Λειψία στους «κόκκινους» και τις προηγούμενες μέρες ήθελε να κάνει κάτι ιδιαίτερο παρουσιάζοντας τη φανέλα και τον αριθμό του.

Έτσι, έφτιαξε ένα βίντεο στη γειτονιά που μεγάλωσε, οργανώνοντας φίλους, γνωστούς και συγγενείς και εννοείται πως... έγινε πάρτι!

Ibrahima Konate's number reveal for Liverpool included all his childhood friends from his home town in Paris.



THIS is how you announce yourself to a new club! 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/IIEsN5XcNU