Βέρνερ: Ρεπόρτερ τον παρουσίασε ως τον... τερματοφύλακα των Τσέλσι και Γερμανίας (vid)

Και να θέλει, δεν μπορεί να βρει ησυχία ο Τίμο Βέρνερ που άκουσε από ρεπόρτερ στο Grand Prix της Αυστρίας να τον παρουσιάζει προς τον κόσμο ως τον τερματοφύλακα της Τσέλσι και της εθνικής Γερμανίας.

Ο 25χρονος επιθετικός των «μπλε» και των «πάντσερ» βρέθηκε επί αυστριακού εδάφους για να παρακολουθήσει τους αγώνες ταχύτητας και αφού τον εντόπισε το τηλεοπτικό συνεργείο, εκείνος δέχθηκε να μιλήσει για λίγο για να εξυπηρετήσει την δημοσιογράφο.

Μονάχα που αυτή είτε τα έχασε, είτε δεν ήξερε καν ποιος είναι, προφανώς άκουσε λάθος από το ακουστικό της και η Νάταλι Πίνκαμ τον παρουσίασε ως τον τερματοφύλακα των Τσέλσι και Γερμανίας!

Ο Βέρνερ προς τιμήν του δεν έμεινε στο λάθος της δημοσιογράφου και το παρέβλεψε ευγενικά...

Bit of a positional change for Werner next season #F1 pic.twitter.com/NBeTFqdW44