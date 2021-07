Χουάν Μάτα: Και του χρόνου στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο Χουάν Μάτα παραμένει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του γι' ακόμα έναν χρόνο, αφού αναγνωρίζεται η ποιότητα και ο τρομερός χαρακτήρας του.

Ο Μάτα είχε μείνει ελεύθερος την Πέμπτη, με την έναρξη του Ιούλη, όμως, το μεσημέρι της Παρασκευής η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε πως θα συνεχίσουν μαζί το δρόμο τους, τουλάχιστον για μια ποδοσφαιρική χρονιά ακόμα.

Μπορεί να μην λογίζεται βασικός στο μυαλό του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, όμως, ο Ισπανός μέσος έχει τέτοια ποιότητα, βοηθάει τόσο πολύ στ' αποδυτήρια, συμβουλεύει τους νεότερους ποδοσφαιριστές και όποτε του δοθεί ο χρόνος στο χορτάρι, θα δείξει πολλά.

Έτσι, δεν μπορούσαν να τον αφήσουν από τη Γιουνάιτεντ και του ανανέωσαν το συμβόλαιο μέχρι το 2022.

