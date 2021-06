Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Συμφωνία για Σάντσο στα 90 εκατ. ευρώ (vid)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ντόρτμουντ φέρονται να τα βρήκαν στα 90+10 εκατ. ευρώ και αναμένονται τα ιατρικά, ώστε να υπογράψει ο Τζέιντον Σάντσο έως το 2026, τριπλασιάζοντας τον μισθό του.

Τον κυνηγάει δύο χρόνια τώρα. Ολα δείχνουν όμως ότι ήρθε η ώρα τόσο ο Τζέιντον Σάντσο, όσο και η Ντόρτμουντ να ενδώσουν στο επίμονο κόρτε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με έντονα και έγκυρα ρεπορτάζ από τα μεγάλα Μέσα σε Γερμανία και Αγγλία, οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία και αναμένονται τα ιατρικά και οι υπογραφές.

Jadon Sancho has been directly involved in a league goal once every 87.4 minutes since the start of the 2018/19 season.



6,819 minutes

41 assists

37 goals



Outrageous output. pic.twitter.com/C5hnu3Vv6k