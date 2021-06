Τότεναμ: Συμφώνησε με Νούνο Εσπιρίτο για τον πάγκο της (pic)

Ετοιμος να επιστρέψει στους πάγκους για λογαριασμό της Τότεναμ είναι ο Νούνο Εσπιρίτο, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα.

Από τον Ιούνιο Τότεναμ και Νούνο Εσπίριτο Σάντο ήταν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Τελικά, όπως αναφέρει το «Sky Sport», οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και ο Πορτογάλος ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους, καθοδηγώντας τα «σπιρούνια» τη νέα σεζόν.

Ο Νούνο Επιρίτο μετά το «διαζύγιο» του με την Γουλβς ήταν σε συζητήσεις με τις Έβερτον και Κρίσταλ Πάλας, αλλά τελικά όπως όλα δείχνουν η Τότεναμ ήταν αυτή η οποία τον κέρδισε.

🗞[@SkySport] | Tottenham Hotspur managing director Fabio Paratici is set to appoint Nuno Espírito Santo as Spurs’ new head coach.



🇵🇹Nuno led Wolves to promotion to the Premier League in 2018 and went on to achieve back-to-back top-flight seventh-placed finishes.#THFC #COYS pic.twitter.com/XAWCgQZ5gE