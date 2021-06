Απινιδωτής: Τεράστια προσφορά της Premier League σε γήπεδα και εγκαταστάσεις ακαδημιών

Όλο και περισσότερο ξυπνάει το ποδόσφαιρο έπειτα απ' όσα συνέβησαν με τον Κρίστιαν Έρικσεν και η Premier League χαρίζει χιλιάδες απινιδωτές σε γήπεδα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από ακαδημίες!

Η κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν, το γεγονός πως για λίγα δευτερόλεπτα είχε «φύγει» και η χρήση του απινιδωτή που τον έσωσε και είναι ανάμεσά μας ο Δανός, έχει προκαλέσει την απαραίτητη αφύπνιση στο ποδόσφαιρο αναφορικά με τα απρόοπτα, τόσο σοβαρά καρδιακά προβλήματα.

Η Premier League ανακοίνωσε πως χαρίζει χιλιάδες απινιδωτές για να υπάρχουν σε γήπεδα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από ακαδημίες, προκειμένου σε τέτοια άσχημα περιστατικά που ευχή όλων είναι να μη συμβεί ποτέ ξανά, να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης που θα σώσει μια ζωή...

The #PL is funding defibrillators at thousands of grassroots clubs and facilities to save the life of someone experiencing a sudden cardiac arrest



More than 2,000 sites will benefit from this PL investment, with the first 1,000 units delivered for the start of the 2021/22 season pic.twitter.com/mHXFAPSaTz