Η Κηφισιά προηγήθηκε στο 25ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο με σκόρερ τον Χριστόπουλο, έπειτα από υπέροχη ασίστ του Λαρουσί.

Η ανώτερη Κηφισιά βρήκε το γκολ που άξιζε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Βόλο στη Νεάπολη, με σκόρερ τον Απόστολο Χριστόπουλο.

Στο 25ο λεπτό ο Γιασέρ Λαρουσί έβγαλε υπέροχη βαθιά μπαλιά λίγα μέτρα μπροστά από την περιοχή της ομάδας του, ο νεαρός φορ των γηπεδούχων έφυγε στην πλάτη των Θεσσαλών και πλάσαρε άψογα τον Μάριο Σιαμπάνη για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για οφσάιντ του σκόρερ των γηπεδούχων, όμως το ημιαυτόματο οφσάιντ επιβεβαίωσε τον βοηθό πως το γκολ ήταν «καθαρό».

Ο 23χρονος επιθετικός της Κηφισιάς έφτασε τα τρία γκολ σε 10 εμφανίσεις στην Super League, ενώ ο Αλγερινός αριστερός μπακ έχει δύο ασίστ και ισάριθμα γκολ σε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.