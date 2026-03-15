Κηφισιά - Βόλος: Φανταστική μπαλιά Λαρουσί, άψογο πλασέ Χριστόπουλου και 1-0
Η ανώτερη Κηφισιά βρήκε το γκολ που άξιζε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Βόλο στη Νεάπολη, με σκόρερ τον Απόστολο Χριστόπουλο.
Στο 25ο λεπτό ο Γιασέρ Λαρουσί έβγαλε υπέροχη βαθιά μπαλιά λίγα μέτρα μπροστά από την περιοχή της ομάδας του, ο νεαρός φορ των γηπεδούχων έφυγε στην πλάτη των Θεσσαλών και πλάσαρε άψογα τον Μάριο Σιαμπάνη για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για οφσάιντ του σκόρερ των γηπεδούχων, όμως το ημιαυτόματο οφσάιντ επιβεβαίωσε τον βοηθό πως το γκολ ήταν «καθαρό».
Ο 23χρονος επιθετικός της Κηφισιάς έφτασε τα τρία γκολ σε 10 εμφανίσεις στην Super League, ενώ ο Αλγερινός αριστερός μπακ έχει δύο ασίστ και ισάριθμα γκολ σε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.