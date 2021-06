Λίβερπουλ: Σαν σήμερα η μεγάλη επιστροφή στην κορυφή (vids)

Ήταν γραμμένο στ' άστρα. Κι ας έγινε εν μέσω πανδημίας μετά από 30 χρόνια. Η Λίβερπουλ σαν σήμερα το 2020 πανηγύρισε την μεγάλη επιστροφή στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου με... δώρο της Τσέλσι.

Η κορυφή δεν χανόταν. Αυτό το πρωτάθλημα είχε βαφτεί κατακόκκινο από πολύ νωρίς. Κανείς και τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει την πορεία της Λίβερπουλ που ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις πάντοτε έβρισκε τρόπους να παίρνει αποτέλεσμα, να κάνει μεγάλες ανατροπές και να σιγουρέψει τον τίτλο.

Στις 25 Ιουνίου του 2020 η Τσέλσι υποδέχθηκε την Σίτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και το δικό της 2-1 με τα γκολ των Πούλισικ και Γουίλιαν, έστεψαν τους «κόκκινους» Πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά έπειτα από το 1990.

Η αναμονή 30 ετών έλαβε τέλος. Κι ας έγινε σε άδεια γήπεδα λόγω του κορονοϊού. Ούτε η πανδημία θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο. Κόντρα στα σενάρια για την οριστική διακοπή των πρωταθλημάτων, η Αγγλία έπαιξε ξανά μπάλα και η Λίβερπουλ πήρε αυτό που της άξιζε. Το τρόπαιο, το οποίο σήκωσε ψηλά στον ουρανό ο Τζόρνταν Χέντερσον λίγες μέρες αργότερα σε μια φαντασμαγορική φιέστα.

Εκείνη τη νύχτα, ωστόσο, μετά το ματς της Τσέλσι με τη Σίτι, ακολούθησε ένα θεότρελο πάρτι από τους παίκτες και τον προπονητή της Λίβερπουλ, με δάκρυα χαράς, συγκίνηση, αλκοόλ, κόσμο έξω από το «Άνφιλντ» και οι στιγμές ήταν έμειναν στην ιστορία του αθλήματος...

