Τότεναμ: Προσέγγισε τον Βαλβέρδε για τον πάγκο της

Μετά το «ναυάγιο» με Φονσέκα και Γκατούζο η Τότεναμ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, προκειμένου ο Ισπανός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της.

Σε αναζήτηση προπονητή συνεχίζει να βρίσκεται η Τότεναμ. Αρχικά, οι «Spurs» τα είχαν βρει σε όλα με τον Πάουλο Φονσένκα, ωστόσο την τελευταία στιγμή ο πρώην τεχνικός της Ρόμα και της Σαχτάρ έκανε... πίσω, μιας και διαφώνησε στο οικονομικό.

Στη συνέχεια ήρθε στο προσκήνιο ο Τζενάρο Γκατούζο, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν ευδοκίμησαν, συνεχίζοντας την αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Ζοζέ Μουρίνιο.

Οπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τότεναμ προσέγγισε τον Ερνέστο Βαλβέρδε, προκειμένου ο Ισπανός τεχνικός να επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της.

Μπορεί βέβαια να μην υπάρχει κάτι προχωρημένο, αλλά σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα δεν αποκλείεται Τότεναμ και Βαλβέρδε να έχουν συνάντηση την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Πάντως εκτός του Βαλβέρδε στη λίστα της Τότεναμ, βρίσκονται οι Ραλφ Ράνγκνικ και Έρικ τεν Χαχ.

