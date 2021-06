Μπενίτεθ: Υπογράφει στην Έβερτον και γράφει ιστορία (pic)

Ιστορία θα γράψει ο Ράφα Μπενίτεθ, σε περίπτωση που τελικά βάλει την υπογραφή του στην Έβερτον, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της.

Η Έβερτον αφήνει στην άκρη την περίπτωση του Νούνο Εσπιρίτο, μιας και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και δεν αποκλείεται εντός των επόμενων ημερών να υπογράψει στα «ζαχαρωτά». Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ο Ισπανός τεχνικός θα γίνει ο πρώτος προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει σε Έβερτον και Λίβερπουλ.

Πάντως, ο Μπενίτεθ, ο οποίος εξακολουθεί να ζει στο Λίβερπουλ, δεν έχει όλους τους υποστηρικτές της Έβερτον στο πλάι του. Κι αυτό διότι μερίδα φιλάθλων, θυμάται ακόμα τις δηλώσεις που είχε κάνει το 2007 και είχε χαρακτηρίσει την ομάδα ως «μικρή», μετά από ένα ντέρμπι με τους «Reds»..

BREAKING: Rafa Benitez is close to taking over as Everton manager following positive talks with the Goodison Park board.



Sky Sports News learned that the Spaniard was No 1 choice last night and has now been offered the job.