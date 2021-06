Νούνο Εσπιρίτο: Συμφώνησε και υπογράφει στην Έβερτον

Ο Νούνο Εσπιρίτο συμφώνησε με την Έβερτον για την τεχνική ηγεσία και το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές.

Τα «ζαχαρωτά» φαίνεται πως βρήκαν τον διάδοχο του Κάρλο Αντσελότι στο πρόσωπο του Νούνο Εσπιρίτο. Οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Ο 47χρονος Πορτογάλος τεχνικός, μπορεί προ ημερών να ήταν κοντά σε συμφωνία με την Κρίσταλ Πάλας, αλλά όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τα βρήκε σε όλα με την Έβερτον και σύντομα αναμένεται στα γραφεία του συλλόγου για υπογραφές.

Η συμφωνία θα αφορά την επόμενη διετία με προοπτική ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας και για τον επόμενο χρόνο.

Official and completed. West Ham confirms David Moyes has signed a new three-year contract, he’s not joining Everton where Nuno Espirito Santo is set to be appointed. 🔴 #WHUFC #EFC